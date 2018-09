In Afghanistan ist ein US-Soldat getötet worden.

Wie die Nato mitteilte, wurde ein zweiter amerikanischer Armeeangehöriger bei einem Angriff im Osten des Landes verletzt. Er sei aber in stabiler Verfassung. In diesem Jahr sind bereits sechs US-Soldaten in Aghanistan ums Leben gekommen. Die Mission "Resolute Support" soll einheimische Sicherheitskräfte ausbilden und unterstützen.