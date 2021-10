Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan tritt der zuständige US-Sondergesandte Khalilzad nach massiver Kritik zurück.

Außenminister Blinken ernannte Khalilzads bisherigen Stellvertreter West zum neuen Afghanistan-Sondergesandten. Khalilzad hatte sich nach Ansicht seiner Kritiker zuschulden kommen lassen, das Weiße Haus schlecht beraten und die Taliban ermutigt zu haben. Zudem habe er behauptet, Verhandlungen würden zu einer Übereinkunft mit den Taliban-Unterhändlern und zu einer Machtteilung in Agfhanistan führen.



Der 70-jährige war vor drei Jahren vom damaligen US-Präsidenten Trump zum - so wörtlich - "Sondergesandten für Afghanistans Versöhnung" gemacht worden. Der in Masar-i-Scharif geborene Diplomat sollte eine Friedenslösung für Afghanistan finden, um einen US-Truppenabzug aus dem Bürgerkriegsland zu ermöglichen.

