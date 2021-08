Das US-Militär hat nach eigenen Angaben alle Soldaten aus Afghanistan ausgeflogen. Mehrere Stunden vor Ablauf der Frist endete damit der vor 20 Jahren begonnene Militäreinsatz.

General McKenzie, Leiter des US-Zentralkommandos, sagte, dass die letzten Flugzeuge vom Flughafen Kabul kurz vor Mitternacht Ortszeit abgehoben hätten. Transportflugzeuge der Luftwaffe brachten zuletzt das noch verbliebene Truppenkontingent in Sicherheit. Tausende Soldaten hatten zwei Wochen lang die riskante Luftbrücke bewacht.



Mit dem endgültigen Abzug erfüllt US-Präsident Biden sein Versprechen, den Krieg in Afghanistan zu beenden, der als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 begonnen wurde. Nach Angaben des Weißen Hauses brachten die USA und ihre Verbündeten bei der Evakuierungsmission rund 116.700 Menschen in Sicherheit. Immer noch befinden sich aber Zehntausende Menschen in Afghanistan, die vor den Taliban fliehen wollen - bei den meisten handelt es sich um Afghanen.



Gestern Abend forderte der UNO-Sicherheitsrat die islamistischen Taliban auf, weiterhin Menschen ungehindert aus Afghanistan ausreisen zu lassen. Eine entsprechende Resolution wurde mit 13 Ja-Stimmen angenommen, Russland und China enthielten sich.



Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus dem Text der Resolution, in dem auf eine Zusage der Taliban verwiesen wird, wonach Afghanen das Land jederzeit und auf allen möglichen Wegen ungehindert verlassen dürften. Man erwarte nun, dass diese und alle anderen Verpflichtungen eingehalten würden. In der Entschließung wird auch die Notwendigkeit für einen ungehinderten humanitären Zugang hervorgehoben. Zudem müssten die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten gewahrt werden.



Kurz vor der Sitzung hatten Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron über die Lage in Afghanistan beraten. Nach offiziellen Angaben ging es in dem Telefonat vor allem um die Frage der Ausreise von Staatsangehörigen, Ortskräften und schutzbedürftigen Menschen. Merkel und Macron seien sich einig, dass ein eng abgestimmtes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft vordringlich sei. Bisher sind etwa 640 afghanische Ortskräfte und deren Familienangehörige von Kabul nach Deutschland ausgeflogen worden. Bundesaußenminister Maas lotete bei Besuchen in den afghanischen Nachbarstaaten Tadschikistan und Usbekistan Möglichkeiten aus, um weiter Schutzbedürftige außer Landes zu bringen.

