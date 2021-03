Der neue US-Verteidigungsminister Austin ist zu einem ersten Besuch in Afghanistan eingetroffen.

In der Hauptstadt Kabul will er unter anderem mit Präsident Ghani und anderen Spitzenpolitikern zusammenkommen. Der Besuch fällt in eine Zeit verstärkter US-Bemühungen, den Friedensprozess in Afghanistan voranzutreiben. Unter dem früheren Präsidenten Trump wurde ein Abkommen mit den aufständischen Taliban-Milizen geschlossen, das den Abzug der internationalen Truppen bis Mai vorsieht. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban zu Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul. Nennenswerte Fortschritte gab es dabei bisher nicht.



Unter dem jetzigen Präsidenten Biden hat die US-Regierung ein praktisch fertig ausgearbeitetes Friedensabkommen vorgelegt. Zentraler Punkt ist die Schaffung einer Übergangsregierung mit Beteiligung der Taliban. Diese Regierung soll dann Afghanistans künftiges politisches System ausarbeiten.

