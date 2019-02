Der amtierende US-Verteidigungsminister Shanahan ist zu Gesprächen in Afghanistan eingetroffen.

Er will dort die US-Truppen besuchen und mit Präsident Ghani sprechen. Shanahan sagte bei seiner Ankunft, es sei wichtig, dass die afghanische Regierung in die Friedensgespräche involviert sei. Zugleich betonte er, die USA hätten große Sicherheitsinteressen in der Region. - Die Taliban lehnen bisher direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung ab.