Die USA wollen einheimische Helfer ihres Militäreinsatzes in Afghanistan in Sicherheit bringen.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, werden in der letzten Juli-Woche die ersten Flüge starten. Sie seien für Afghanen reserviert, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung für die USA beantragt hätten. Schätzungen zufolge kommen insgesamt etwa 18.000 Menschen und ihre Familien in Frage.



Eine Sprecherin der US-Regierung sagte, es handele sich um mutige Personen. Man wolle sicherstellen, dass ihre Rolle anerkannt und wertgeschätzt werde.



Viele der Helfer und Dolmetscher, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit den US- und Nato-Streitkräften zusammengearbeitet haben, fürchten Vergeltungsmaßnahmen der Taliban und wollen das Land deshalb verlassen.



Die USA ziehen ihre Truppen in Afghanistan bis Ende August ab. Auch die deutsche Regierung hat den afghanischen Ortskräften nach dem Ende des Bundeswehreinsatzes Hilfe zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.