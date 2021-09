Die USA haben sich besorgt über die neue Regierung der Taliban in Afghanistan geäußert.

Man sei angesichts der Vorgeschichten einiger führender Regierungsmitglieder beunruhigt, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington. Afghanistan dürfe nicht wieder zu einem Hort des Terrors werden.



Die Taliban hatten gestern drei Wochen nach ihrer Machtübernahme erste Mitglieder einer eigenen Regierung vorgestellt. An ihrer Spitze soll demnach der Taliban-Mitbegründer Achund stehen. Innenminister soll das führende Mitglied Hakkani werden. Er zählt zu den meistgesuchten Personen der US-Ermittlungsbehörde FBI, die sein gleichnamiges Netzwerk als terroristische Gruppierung einstuft. Unter weiteren genannten Regierungsmitgliedern waren keine Vertreter anderer Strömungen und auch keine Frauen. International war nach der Machtübernahme der Islamisten verlangt worden, dass auch Nicht-Taliban an der künftigen Führung des Landes beteiligt werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.