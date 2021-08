Die USA haben die Sicherheitszone um den Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul erweitert.

US-Präsident Biden sagte in Washington, dadurch solle der Evakuierungseinsatz abgesichert und beschleunigt werden. Die Taliban hätten sich kooperativ gezeigt.Noch immer warten Tausende Menschen vor dem Flughafen. Die USA verpflichteten inzwischen zivile Fluggesellschaften, sich an dem Einsatz zu beteiligen. Sie sollen beim Weitertransport der Geretteten von den US-Stützpunkten helfen. Innerhalb der vergangenen Woche wurden mehr als 25.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen - darunter rund 2.500 nach Deutschland. Ein weiterer Bundeswehr-Flug mit 213 Schutzbedürftigen an Bord startete vor einer Stunde aus Kabul, meldet die Bundeswehr.



Der weltweit größte Zusammenschluss islamischer Staaten – die "Organisation für Islamische Zusammenarbeit" – richtete einen gemeinsamen Appell an die Taliban. Die 57 Mitgliedsländer forderten die neuen islamistischen Machthaber zur Versöhnung auf. In der Erklärung nach einer Konferenz in Saudi-Arabien hieß es, nur durch Verzicht auf Gewalt sowie durch Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt sei Frieden möglich.

23.08.2021