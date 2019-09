Die USA stehen nach Angaben ihres Sondergesandten für Afghanistan kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit den Taliban-Vertretern.

Der US-Diplomat Khalilzad schrieb auf Twitter, die Vereinbarung werde die Gewalt reduzieren und den Afghanen die Tür zur Aushandlung eines ehrenwerten und nachhaltigen Friedens öffnen. Ein Sprecher der Taliban betonte, die Verhandlungen seien nahezu beendet. Die Regierung in Kabul zweifelt an der Friedensperspektive.



Gestern waren in der nordafghanischen Stadt Kundus bei einem Angriff der Taliban zahlreiche Menschen getötet worden. Schwerbewaffnete Kämpfer hätten die Stadt von verschiedenen Seiten aus attackiert, so afghanische Medien. Am Abend sprengte sich ein Selbstmordattentäter inmitten von Polizisten und Journalisten in die Luft.