Nach den jüngsten Anschlägen in Afghanistan haben die USA die Regierung in Kabul und die Taliban zur Zusammenarbeit aufgerufen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Außenminister Pompeo sagte in Washington, solange es weder eine nachhaltige Reduzierung der Gewalt im Land noch Fortschritte hin zu einer politischen Einigung gebe, werde Afghanistan weiter ein Ziel für Terroristen sein. Beide Seiten sollten daher kooperieren und im Interesse der Afghanen den laufenden Friedensprozess fortsetzen. Bei den Anschlägen auf eine Entbindungsstation in Kabul sowie auf eine Trauerfeier in der östlichen Provinz Nangarhar waren mindestens 40 Menschen getötet worden.



Zu der Attacke auf die Beisetzung bekannte sich die Terrormiliz IS, die mit den islamistischen Taliban um Einfluss in Afghanistan rivalisiert.