Die US-Armee hat Luftangriffe gegen Taliban-Stellungen in Afghanistan geflogen.

Es seien Ziele in der Provinz Farah im Westen des Landes und in der Provinz Kandahar im Süden Afghanistans attackiert worden, teilte ein Sprecher der Streitkräfte auf Twitter mit. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Die USA forderten die Konfliktparteien auf, die Gewalt zu reduzieren, damit der Friedensprozess vorankomme. Nach Angaben des Innenministeriums in Kabul wurden bei einem Anschlag auf ein Militärfahrzeug zehn afghanische Soldaten getötet. Die Regierung macht die radikalislamischen Taliban für die Attacke verantwortlich.



Die USA hatten im Februar ein Abkommen mit den Taliban unterzeichnet, das den fast zwei Jahrzehnte währenden Krieg in Afghanistan beenden soll. Präsident Trump hat wiederholt erklärt, alle US-Soldaten aus dem Land abzuziehen. Ein Datum dafür hatte er offen gelassen.