Die USA halten an ihrem Militäreinsatz in Afghanistan fest.

Verteidigungsminister Esper sagte in Kabul, Afghanistan dürfe kein sicherer Hafen für Terroristen werden. Nach Angaben des Kommandeurs der US-Streitkräfte in Afghanistan, Miller, wurde das Truppenkontingent im vergangenen Jahr um 2.000 Mann reduziert. Damit befinden sich noch etwa 12.000 US-Soldaten in Afghanistan. Miller zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Verringerung nicht negativ auf den Anti-Terror-Einsatz sowie die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte auswirken werde.



US-Präsident Trump hat mehrfach betont, dass er die Truppen in Afghanistan weiter reduzieren oder vollständig abziehen möchte.