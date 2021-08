Das Pentagon hat sich besorgt über die Entwicklung in Afghanistan geäußert.

Die Lage verschlechtere sich eindeutig, erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington, Kirby. Die USA hielten aber am Plan fest, den Abzug ihrer Truppen bis Ende des Monats abzuschließen.



Unterdessen setzten die Taliban ihren Vormarsch am Hindukusch fort. Nach Angaben von Parlamentariern eroberten die islamistischen Rebellen mit Sar-i-Pul und Aibak zwei weitere Provinzhauptstädte. Aus Kundus, wo Taliban-Kämpfer gestern ihre Fahne auf dem zentralen Platz gehisst hatten, wurden noch vereinzelte Kämpfe gemeldet. Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul lehnen die Aufständischen gegenwärtig ab.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.