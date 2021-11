Die USA lassen sich in Afghanistan auf diplomatischer Ebene bis auf Weiteres von Katar vertreten.

US-Außenminister Blinken schloss eine entsprechende Vereinbarung mit dem Emirat am Golf. Katar werde - so Blinken in Washington wörtlich - "als schützende Macht" für die USA in Afghanistan dienen. Die USA hatten Ende August im Zuge ihres Truppenabzugs in dem Land und der Machtübernahme durch die militant-islamistischen Taliban ihre Botschaft in Kabul geschlossen.



Es ist nicht das erste Mal, dass die USA diplomatische Stellvertreterländer beauftragen. Im Iran werden die Vereinigten Staaten durch die Schweiz vertreten, in Nordkorea führt Schweden die diplomatischen Geschäfte für Washington und und in Syrien arbeiten tschechische Diplomaten für die USA.

