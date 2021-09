Der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley, hat vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan gewarnt.

Er wisse nicht, ob die Taliban in der Lage sein werden, ihre Macht zu konsolidieren und eine Regierung aufzubauen, sagte der hochrangige Offizier dem Fernsehsender "Fox News". Milley gab zu bedenken, dass dies in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung von Al-Kaida oder einer Erstarkung der Terrorgruppe IS führen könne.



Im Pandschir-Tal in Afghanistan gibt es derzeit Kämpfe zwischen den Taliban und der sogenannten Nationalen Widerstandsfront von Afghanistan, in der sich Kräfte unter dem Milizenführer Ahmad Massud zusammengeschlossen haben. In der Hauptstadt Kabul lösten die Taliban unterdessen mit Warnschüssen eine Demonstration von Frauen auf.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.