Die USA haben sich nach eigenen Angaben mit den radikal-islamischen Taliban auf Grundzüge eines Friedensabkommens geeinigt.

Es gehe unter anderem darum, dass Afghanistan künftig nicht mehr von international agierenden Terrorgruppen benutzt werde, sagte US-Verhandlungsführer Khalilzad der "New York Times". Außerdem sei über Modalitäten eines vollständigen amerikanischen Truppenabzugs sowie einen Waffenstillstand gesprochen worden. Daneben soll ein Dialog mit der Regierung in Kabul in die Wege geleitet werden. Bislang verhandeln die Aufständischen ausschließlich mit den USA. In einer Fernsehansprache rief Präsident Ghani die Taliban zur Aufnahme direkter Friedensgespräche auf.