Die USA und die Taliban haben erstmals nach der Machtübernahme in Afghanistan direkt miteinander geredet.

Bei einem Treffen in der Hauptstadt von Katar, Doha, ging es nach Angaben des US-Außenministeriums vorrangig um Sicherheitsfragen und den Schutz vor terroristischen Angriffen. Zudem habe man die Ausreise weiterer US-Bürger und potenziell gefährdeter anderer auslädnischer Staatsangehöriger gesprochen, hieß es in Washington. Auch humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Afghanistan habe man erörtert. Allerdings würden die Taliban nach ihren Taten und nicht nach ihren Worten beurteilt werden. Die US-Regierung habe dabei die Bedeutung der Wahrung von Menschenrechten und die Einbeziehung von Frauen und Mädchen in alle Bereiche der afghanischen Gesellschaft hervorgehoben.



Ein Unterhändler der Taliban gab an, der Außenminister der Übergangsregierung habe den USA im Gegenzug zugesichert, dass Afghanistan keinen Rückzugsort für Extremisten bieten werde.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.