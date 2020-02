Die USA und die islamistischen Taliban haben ein Abkommen über Wege zu einem Frieden in Afghanistan geschlossen. Der US-Sondergesandte Khalilzad und der politische Führer der Taliban, Baradar, unterzeichneten die Vereinbarung in der katarischen Hauptstadt Doha.

Die mehr als eineinhalb Jahre lang verhandelte Einigung sieht einen Abzug aller US-Truppen innerhalb von 14 Monaten vor. In einem ersten Schritt soll die Zahl der US-Truppen um rund ein Drittel reduziert werden. Im Gegenzug sollen die Taliban garantieren, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und den IS bekämpfen sowie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen. US-Präsident Trump schrieb auf Twitter, "Wir arbeiten daran, Amerikas längsten Krieg endlich zu beenden und die Truppen nach Hause zurückzuholen." US-Außenminister Pompeo sagte bei der Zeremonie in Doha, man werde sorgsam beobachten, ob die Taliban ihren Verpflichtungen nachkämen.

International wird das Abkommen positiv aufgenommen

UNO-Generalsekretär Guterres hat das Abkommen zwischen den USA und den afghanischen Taliban begrüßt. Die in Katar geschlossene Vereinbarung sei ein bedeutender Schritt, um eine dauerhafte politische Lösung für Afghanistan zu erreichen. Die Vereinten Nationen seien bereit, bereit, einen Friedensprozess zu unterstützen, der Frauen, Minderheiten und die Jugend miteinbeziehe. Bundesaußenminister Maas sprach von einer lang ersehnten Chance für das Land. Entscheidend sei nun, dass die Taliban die Gewalt weiter reduzierten.



Saudi-Arabien begrüßte das Friedensabkommen zwischen den USA und den Taliban ebenfalls. Man habe die Hoffnung, dass dieses Abkommen zu einem umfassenden und dauerhaften Frieden führen könne, hieß es.



Die USA hatten den Militäreinsatz in Afghanistan nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 begonnen. Es war ein Wahlversprechen von US-Präsident Trump, den Krieg dort zu beenden und die US-Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.