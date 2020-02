Die USA und die islamistischen Taliban wollen heute in Katar ein Abkommen über den US-Truppenabzug aus Afghanistan unterzeichnen.

US-Außenminister Pompeo traf dazu bereits in der Hauptstadt des Emirats, Doha, ein. Die Vereinbarung soll den Weg zu einem dauerhaften Frieden in dem Bürgerkriegsland ebnen. Der Text sieht vor, dass die USA in den kommenden Monaten ihre Truppenstärke in Afghanistan von 13.000 auf 8.600 reduzieren. Im Gegenzug sollen die Taliban garantieren, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und den IS bekämpfen sowie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen. Diese ist nicht an dem Abkommen beteiligt.