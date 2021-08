Die USA haben kurz vor dem Ende ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan einen weiteren Vergeltungsschlag gegen die Terrormiliz IS durchgeführt.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington feuerte eine Drohne in Kabul auf ein Fahrzeug eines örtlichen Ablegers. Man gehe davon aus, dass sich in dem Auto eine große Menge Sprengstoff befunden habe. Eine unmittelbare Bedrohung für den Flughafen sei beseitigt worden, hieß es. Die Taliban teilten mit, die mutmaßlichen IS-Mitglieder seien auf dem Weg zum Flughafen in Kabul gewesen. Dort hatte es am Donnerstag einen Selbstmordanschlag mit zahlreichen Todesopfern gegeben.



Die USA warnten daraufhin wiederholt vor Anschlägen am Flughafen. Dort harren weiter Tausende aus, in der Hoffnung auf eine Rettung. Noch starten US-Militärmaschinen von Kabul aus. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, binnen 24 Stunden habe die US-Luftwaffe rund 2.200 Menschen ausgeflogen. Verbündete hätten weitere 700 Personen evakuiert. Die USA wollen ihre Evakuierungsmission am Dienstag beenden.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.