In Afghanistan unterstützen die USA die Armee auch während des laufenden Truppenabzugs mit Luftangriffen gegen die Taliban.

Die Luftschläge seien in den vergangenen Tagen verstärkt worden, teilte der zuständige US-General McKenzie in Kabul mit. Ob die Angriffe auch nach dem offiziellem Ende des Militäreinsatzes am 31. August fortgesetzt werden sollen, wollte er nicht sagen.



Die radikalislamischen Taliban haben seit dem Beginn des Abzugs ausländischer Truppen viele Gebiete in Afghanistan wieder unter ihre Kontrolle gebracht.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.