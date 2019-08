US-Präsident Trump hat eine Verkleinerung des amerikanischen Truppenkontingents in Afghanistan angekündigt.

Trump sagte dem Sender "Fox News", man wolle die Zahl der dortigen Soldaten von 14.000 auf 8.600 verringern. Wann, sagte er nicht. Über eine mögliche weitere Truppenreduzierung werde später entschieden. Trump betonte, dass die USA auch im Fall eines Friedensabkommens zwischen der afghanischen Regierung und den radikal-islamischen Taliban das Land nicht vollständig verlassen würden.



Derzeit finden in Doha bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban statt. Sie stehen nach Überzeugung des Afghanistan-Experten Thomas Ruttig kurz vor dem Abschluss. Ein Friedensabkommen für das Land werde es aber erst geben können, wenn demnächst bei einer zweiten Verhandlungsrunde weitere innerafghanische Akteure wie Regierung, Opposition und zivilgesellschaftliche Kräfte miteinbezogen würden, sagte der Co-Direktor des Afghanistan Analysts Network im Deutschlandfunk. Diese Gespräche würden sehr kompliziert und könnten sich lange hinziehen. Danach könnte sich die Lage in Afghanistan aber beruhigen, auch wenn weiterhin mit Anschlägen etwa duch die Terrormiliz IS gerechnet werden müsse, so Ruttig.



Die USA sind seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 in Afghanistan militärisch im Einsatz, um die Taliban und das Al-Kaida-Terrornetzwerk zu bekämpfen. Mehr als 2.400 US-Soldaten wurden dabei getötet.