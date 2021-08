Angesichts des raschen Vormarsches der Taliban-Milizen befürchtet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Die Verluste an Menschenleben seien enorm. Ohne deutliche Deeskalation werde Afghanistan die höchste Zahl ziviler Opfer binnen eines Jahres zu beklagen haben, die je von den Vereinten Nationen verzeichnet worden sei, erklärte das UNHCR in Genf.

In Berlin berät der Krisenstab der Bundesregierung über mögliche Konsequenzen aus dem raschen Vormarsch der Taliban-Milizen in Afghanistan. Wie ein Sprecher mitteilte, geht es dabei geht es um die Ausreise von Deutschen und von ehemaligen afghanischen Ortskräften. Zudem gelte es, die deutsche Botschaft in Kabul dabei zu unterstützen, sich auf alle denkbaren Szenarien vorzubereiten.



Die Lage sei allgemein sehr besorgniserregend, so der Sprecher. Die Zahl der aktuell in Afghanistan befindlichen Deutschen schätzt das Auswärtige Amt auf eine hohe zweistellige Zahl - Bundeswehrangehörige und Botschaftspersonal nicht mitgerechnet.

Sondertreffen der NATO

Auch das Militärbündnis NATO kommt zu einem Sondertreffen zusammen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Diplomaten. Zentrales Thema sollten die Evakuierungsmaßnahmen sein, nachdem die Vereinigten Staaten beschlossen hätten, ihre Diplomaten und Staatsangehörigen aus Afghanistan herauszuholen. Das westliche Militärbündnis hat seinen Einsatz in Afghanistan nach fast zwei Jahrzehnten zwar beendet und die meisten Truppen aus dem Land abgezogen. Es dient aber noch als Forum, um dort nationale Maßnahmen zu koordinieren.

Schneller Vormarsch der Taliban

Heute hatten die Taliban-Milizen zwei weitere Provinzhauptstädte eingenommen. Es handelt sich um Tirinkot in der Provinz Urusgan und Kalat in der Provinz Sabul. weitere Städte eingenommen. Nach eigenen Angaben kontrollieren sie mittlerweile außerdem die zweitgrößte Stadt Kandahar. Auch sei die Hauptstadt der Provinz Helmand, Lashkar Gah, an die Islamisten gefallen, berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Sie war seit Wochen umkämpft. Gestern hatten die Taliban bereits die Kontrolle über die Städte Herat und Ghasni übernommen. Letztere liegt rund 150 Kilometer südwestlich von Kabul. Die Regierungstruppen kontrollieren neben der Hauptstadt nur noch wenige Gebiete.



Die USA kündigten an, 3.000 Soldaten vorübergehend nach Kabul zu verlegen. Nach Angaben des Pentagons sollen sie dabei helfen, Botschaftspersonal und frühere einheimische Mitarbeiter des US-Militärs in Sicherheit zu bringen. Im Frühjahr hatte US-Präsident Biden erklärt, dass die letzten Truppen bis Ende August aus Afghanistan abgezogen sein sollten. Auch Großbritannien will rund 600 Soldaten nach Kabul schicken, um sein Botschaftspersonal zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.