Die Vereinten Nationen befürchten, dass viele Menschen in Afghanistan bald Hunger leiden müssen.

Der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für das Land, Alakbarov, sagte, Ende September seien die Vorräte des Welternährungsprogramm dort aufgebraucht. Es fehle vor allem an Geld: Die Mitgliedsländer würden nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stellen. Akut würden mindestens 200 Millionen US-Dollar benötigt.



Hilfslieferungen in das Land zu bringen sei auch nach der Machtübernahme durch die Taliban möglich, betonte Alakbarov. So habe man beispielsweise aus Pakistan rund 600 Tonnen an Nahrung nach Afghanistan bringen können. Die Vereinten Nationen versuchten, im gesamten Land etwa 18 Millionen Notleidende mit Hilfsgütern zu versorgen - momentan könnten sie aber nur etwa neun Millionen Menschen erreichen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.