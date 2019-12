Bei einem Anschlag auf einen US-Militärstützpunkt in Afghanistan sind mindestens fünf Menschen verletzt worden.

Wie die Nato und lokale Behörden mitteilten, sprengte sich ein Selbstmordattentäter am Eingang des Lagers Bagram in die Luft. Alle Verletzten seien Afghanen. Bagram ist die wichtigste Basis des US-Militärs in dem Land. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.