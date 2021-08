Wegen der Anschläge in Kabul sind alle an der Evakuierungsmission beteiligten deutschen Kräfte mit erhöhtem Tempo aus Afghanistan ausgeflogen worden.

Nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sind mittlerweile alle Bundeswehrsoldaten sowie Mitarbeiter des Auswärtigen Amts und der Bundespolizei in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eingetroffen. Kramp-Karrenbauer erklärte, die heutigen Anschläge hätten gezeigt, dass eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes nicht möglich gewesen wäre. Auch hätten die Taliban entschieden, die militärischen Evakuierungen nach dem 31. August nicht mehr zu dulden.



Die Ministerin betonte zugleich, auch nach dem Ende der Luftbrücke bleibe Deutschland in der Verantwortung für die Menschen, die nicht mehr ausgeflogen werden konnten. Für sie sei das Ende der Luftbrücke ein Moment größter Sorge. Alle bestehenden Aufnahmezusagen blieben gültig. Zudem werde die Bundeswehr ihr Callcenter für Ortskräfte und weitere Betroffene verstärken, um den Kontakt zu halten, erklärte Kramp-Karrenbauer. Ihren Angaben zufolge hat die Bundeswehr insgesamt 5.347 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Bundesaußenminister Maas sagte, die Evakuierungsmission sei beendet, doch die Arbeit gehe so lange weiter, bis alle Menschen in Sicherheit seien, für die man in Afghanistan Verantwortung trage.

