Im Osten Afghanistans sind bei einem Anschlag mindestens 15 Kinder getötet worden.

Weitere 20 Menschen wurden verletzt. Offenbar war eine in einer Rikscha versteckte Bombe explodiert. Der Fahrer des Motorrads soll Waren verkauft haben und deswegen von den Kindern umringt gewesen sein.



Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den radikal-islamischen Taliban kommt es in Afghanistan weiterhin zu zahlreichen Anschlägen. Sie werden häufig auch von der Islamisten-Miliz IS verübt. Erst am Dienstag war der Vize-Gouverneur der Hauptstadt Kabul bei einem Bombenanschlag getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.