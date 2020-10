Trotz laufender Friedensverhandlungen zwischen den radikal-islamischen Taliban und der Regierung Afghanistans gibt es weiter Gewalt in dem Land.

Bei einem Anschlag auf eine Schule in der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden gestern mindestens 30 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Die meisten der Opfer sind Kinder und Jugendliche. Die Terror-Miliz IS bekannte sich zu der Tat. In der nordafghanischen Provinz Ghasni kamen bei einem Anschlag auf einen Bus neun Menschen ums Leben.



Der afghanische Inlandsgeheimdienst meldete die Tötung eines ranghohen al-Kaida-Mitglieds. Bei dem Einsatz sei ein Vertrauter des Mannes festgenommen worden, der Kontakt zu den Taliban gehabt habe, hieß es.



Trotz der Gewalt führen die Regierung in Kabul und die Taliban derzeit Friedensgespräche, um den jahrelangen Konflikt zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.