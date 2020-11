Bei einem Selbstmordanschlag sind in Afghanistan zahlreiche einheimische Sicherheitskräfte getötet worden.

Es gibt unterschiedliche Angaben über die Zahl der Getöten. Die Nachrichtenagentur AP berichtet unter Berufung auf afghanische Behörden von 31 Opfern, in anderen Medien ist von mindestens 25 Toten die Rede. Der Attentäter sprengte sich mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug vor einem Armeestützpunkt in der Stadt Ghasni in die Luft. Mindestens 17 Menschen wurden verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Ghasni ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Osten Afghanistans. Dort gibt es regelmäßig Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den radikalislamischen Taliban. In Afghanistan hatte die Gewalt zuletzt erheblich zugenommen, obwohl die Taliban und die afghanische Regierung gerade Friedensverhandlungen führen. Dort gibt es nach Angaben beider Seiten erstmals Fortschritte.

