Bei einem Anschlag auf ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 13 Menschen getötet worden.

Wie das Innenministerium mitteilte, sind unter den Opfern auch Frauen und Babys. In dem Krankenhaus befindet sich eine Entbindungsstation der Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Drei bewaffnete Männer hatten das Gebäude angegriffen. Afghanischen Spezialeinheiten gelang es, mehr als 80 Menschen zu retten. Ein Angreifer wurde getötet.



Bei einem weiteren Anschlag in der östlichen Provinz Nangarhar sprengte sich ein Attentäter bei einer Beerdigung in die Luft. Mindestens 15 Menschen wurden dabei getötet.