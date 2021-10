Bei einem Anschlag auf eine Moschee im Nordosten Afghanistans hat es zahlreiche Opfer gegeben.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar wurden mindestens 46 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt. Einzelheiten der Tat sind bisher nicht bekannt. Lokale Medien berichten, es habe während des Freitagsgebets eine Explosion gegeben. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Ihr werden zahlreiche Anschläge in der jüngsten Vergangenheit in Afghanistan zugeschrieben. Die ist mit den herrschenden Islamisten der Taliban verfeindet.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.