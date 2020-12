Bei einem Sprengstoff-Attentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden, darunter vier Ärzte.

An ihrem Auto war nach Angaben der Polizei eine Haftbombe angebracht, die detonierte. Zwei der Ärzte seien für die örtliche Gefängnisverwaltung tätig gewesen. Bei der Explosion wurden zwei weitere Menschen verletzt. Wer das Attentat verübte, ist noch unklar.



In Afghanistan kommt es immer wieder zu Angriffen der radikal-islamischen Taliban, obwohl diese derzeit Friedensgespräche mit der Regierung führen. Außerdem ist die IS-Terrormiliz in dem Land aktiv.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.