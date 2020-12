In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der stellvertretende Gouverneur bei einem Bombenanschlag getötet worden.

Wie die Sicherheitsbehörden mitteilte, war der Sprengsatz an seinem Auto befestigt und wurde per Fernsteuerung gezündet. Zwei Leibwächter des Politikers wurden demnach verletzt. Über die Täter ist noch nichts bekannt.



Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den radikal-islamischen Taliban verüben diese weiter Angriffe und Anschläge. Zudem ist in dem Land die IS-Terrormiliz aktiv.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.