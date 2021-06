Der Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan steht laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Kürze bevor. Ein genaues Datum wollte die Ministerin aus Sicherheitsgründen nicht nennen, aber es werde sich eher um Tage als um Wochen oder Monate handeln.

Noch seien 570 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan, sagte die Verteidigungsministerin. Kramp-Karrenbauer äußerte sich in New York, wo sie mit UNO-Generalsekretär Guterres zusammentraf. Thema das Gesprächs war unter anderem die Minusma-Mission in Mali unter dem Dach der Vereinten Nationen. Am Freitag waren in dem nordafrikanischen Land zwölf Bundeswehrsoldaten bei einem Anschlag verletzt worden. Kramp-Karrenbauer kündigte eine gründliche Aufklärung der Vorgänge an, wies Kritik am Schutzkonzept für die deutschen Soldaten aber zurück.



Morgen reist die Ministerin zu bilateralen Gesprächen mit ihrem US-Kollegen Austin und dem Nationalen Sicherheitsberater Sullivan weiter nach Washington.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.