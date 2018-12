Bundesverteidigungsministerin von der Leyen ist zu einem Weihnachtsbesuch bei den deutschen Soldaten in Afghanistan eingetroffen.

Nach ihrer Landung in Masar-i-Scharif im Norden des Landes führte die CDU-Politikerin zunächst Gespräche mit der militärischen Führung des deutschen Einsatzkontingents. Bei einem anschließenden Besuch des Weihnachtsmarkts im Bundeswehrlager dankte sie den Soldaten für ihren Einsatz.



Deutschland beteiligt sich an einer Nato-Ausbildungsmission in dem Land mit bis zu 1.300 Soldaten.