Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Wadephul, hat eine kritische Aufarbeitung der Evakuierung in Afghanistan angekündigt.

Die Bundesregierung müsse nun erklären, warum sie die Lage bis zuletzt falsch eingeschätzt und erst spät gehandelt habe, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. Es sei schon zuvor anhand von Geheimdienstberichten klar gewesen, dass die Taliban perfekt für die Machtübernahme vorbereitet gewesen seien. Zwar liefen die Evakuierungen der Bundesregierung in Afghanistan nun hochprofessionell ab, doch viele Ortskräfte könnten wahrscheinlich nicht mehr gerettet werden, so Wadephul.



Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas hatten gestern Fehler eingeräumt und erklärt, die internationale Gemeinschaft habe die Lage in Afghanistan unterschätzt und ihre Ziele bei dem Einsatz nicht erreicht.

