Mehr als 70.000 Sicherheitskräfte sind während der Präsidentschaftswahl in Afghanistan im Einsatz. Doch den Terror können sie nicht verhindern. Die Taliban hatten angekündigt, gezielt Wahllokale anzugreifen, und sie machen ihre Drohungen offenbar wahr.

Kurz nach Öffnung der Wahllokale wurden bereits erste Anschläge gemeldet. So soll es in Kabul, Dschalalabad, Ghani und Kandahar Explosionen gegeben haben. In Kandahar wurden nach Krankenhausangaben mindestens 15 Menschen verletzt.

"Lange Schlangen vor den Wahllokalen"

Die radikal-islamischen Taliban hatten vor wenigen Tagen mit Angriffen auf Wahllokale sowie auf Sicherheitskräfte gedroht, um die Menschen vom Wählen abzuhalten. Das beeindruckt aber offenbar nicht alle: Die Wahlkommission erklärte heute früh, man sei sehr glücklich, dass sich vielerorts bereits lange Schlangen gebildet hätten.



Korrespondenten bestätigen dies für einige Wahllokale in der Hauptstadt Kabul. Andernorts seien allerdings zum Zeitpunkt der Öffnung noch nicht einmal die Wahlhelfer erschienen.

Ghani warnt vor Wahlfälschungen

Mehr als 9,6 Millionen Afghaninnen und Afghanen sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die landesweit 5.000 Wahllokale sollen bis zum Nachmittag geöffnet bleiben. Um Anschläge mit Autobomben zu verhindern, durften bereits seit mehreren Tagen keine Lkw und keine Lieferwagen in die Hauptstadt Kabul einfahren. Vorläufige Ergebnisse werden Mitte Oktober erwartet.



Als aussichtsreichste Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl gelten der amtierende Staatschef Ghani und sein Regierungschef Abdullah.



Ghani rief die Wählerinnen und Wähler auf, möglichen Betrug und Verstöße gegen das Wahlrecht zu melden. Erste Beschwerden gab es bereits am frühen Morgen: Geräte zur biometrischen Gesichtserkennung, die Betrug erschweren sollen, hätten nicht funktioniert, hieß es. Andernorts seien Wahlunterlagen zu spät geliefert worden, oder es fehlten Eintragungen auf den Wählerlisten.