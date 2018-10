Die Parlamentswahl in Afghanistan wird von mehreren Explosionen in der Hauptstadt Kabul überschattet.

Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, mehrere Menschen seien nach einer Detonation aus einer Schule geflohen, in der sie ihre Stimme abgeben wollten. Laut einem Sprecher des Innenministeriums kam es auch in der Nähe mehrerer anderer Wahllokale zu Explosionen. Offizielle Angaben über Tote und Verletzte sind widersprüchlich. Ob die Detonationen in Zusammenhang mit Drohungen der radikal-islamischen Taliban stehen, ist unklar. Die Miliz hatte Angriffe auf Wahlzentren angekündigt. Ein Sprecher warnte, Menschen sollten zuhause bleiben, um sich nicht in Gefahr zu bringen.



Bei der Parlamentswahl in Afghanistan sind etwa 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Ergebnisse werden frühestens in zwei Wochen erwartet.