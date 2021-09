Vor der Geber-Konferenz der Vereinten Nationen für Afghanistan hat Entwicklungsminister Müller eine grundlegende Reform der internationalen Nothilfe gefordert.

Das System müsse sich verändern hin zur Krisenprävention, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Afghanistan baue sich eine humanitäre Katastrophe auf, warnte Müller. Grund sei nicht nur die Machtübernahme durch die Taliban. Eine schwerwiegende Dürre und die Corona-Pandemie kämen hinzu.



Bei der Konferenz heute in Genf sollen mehr als 600 Millionen Dollar für Afghanistan aufgebracht werden. Auch Bundesaußenminister Maas nimmt daran teil. Der SPD-Politiker erklärte, es liege an der internationalen Gemeinschaft, jetzt Verantwortung für die Menschen in dem Land zu übernehmen und humanitäre Hilfe dort zu leisten, wo sie dringend benötigt werde.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.