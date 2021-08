Die Bundeswehr sieht eine zunehmende Anschlagsgefahr durch Terroristen des so genannten Islamischen Staates in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Man habe Signale aus amerikanischen Quellen, aber auch eigene Erkenntnisse, dass immer mehr potenzielle Selbstmordattentäter des IS in die Stadt kämen, sagte Generalinspekteur Zorn in Berlin. Auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer warnte vor einer zunehmenden Gefahr von Anschlägen.



Die jetzt in Afghanistan herrschenden Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet und haben in der Vergangenheit gegeneinander gekämpft.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.