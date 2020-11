Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, hat die Pläne der scheidenden US-Regierung kritisiert, weitere Truppen aus Afghanistan zurückzubeordern.

In der "Rhein-Neckar-Zeitung" wandte sich die SPD-Politikerin gegen einen überstürzten Abzug. Wichtig sei, dass dieser von der Nato koordiniert werde. Högl plädierte für einen geordneten Rückzug und sprach sich dagegmache Lambrecht zu Rechtsen aus, dass jedes Land für sich agiere. Insgesamt sind 1.250 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan stationiert, der größte Teil davon in Masar-i-Scharif. Nach den Plänen des scheidenden US-Präsidenten Trump soll die amerikanische Truppenstärke bis Mitte Januar von etwa 4500 auf 2500 Soldaten reduziert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.