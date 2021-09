Im Pandschir-Tal im Nordosten Afghanistans gibt es weiterhin schwere Gefechte zwischen den Taliban und Widerstandskämpfern.

Über die Lage gibt es voneinander abweichende Angaben. Die sogenannte Nationale Widerstandsfront unter dem Milizenführer Ahmad Massud erklärte, sie habe den Taliban schwere Verluste zugefügt und rund 1.000 ihrer Kämpfer eingeschlossen. Viele seien getötet oder gefangengenommen worden. Die Taliban gaben ihrerseits bekannt, sie seien weiter vorgerückt und kontrollierten nun fünf der sieben Bezirke des Tals. Es ist die einzige Provinz im Land, die noch nicht von den Islamisten kontrolliert wird.



Der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley, warnte vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan. Er wisse nicht, ob die Taliban in der Lage seien, ihre Macht zu konsolidieren, sagte der hochrangige Offizier dem Fernsehsender "Fox News". Milley gab zu bedenken, dass dies in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung von Al-Kaida oder einer Erstarkung der Terrorgruppe IS in dem Land führen könne.

