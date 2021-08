Die USA haben kurz vor dem Ende der Evakuierungsmission in Afghanistan fast 3.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte, binnen 24 Stunden habe die US-Luftwaffe mit 32 Flügen rund 2.200 Menschen in Sicherheit gebracht. Auch weitere Deutsche konnten in Sicherheit gebracht werden.

Neun Flugzeuge von Verbündeten hätten weitere 700 Personen evakuiert. Zugleich warnten die USA vor einem erneuten Terroranschlag am Flughafen von Kabul. Die letzten Tage der Evakuierungsmission seien besonders gefährlich, hieß es.

Auch weitere Deutsche ausgeflogen

Mehr als 300 Schutzbedürftigen war es mit deutscher Hilfe gelungen, den gesicherten Teil des Flughafens in Kabul zu erreichen. Sie sollen nun mit US-Maschinen ausgeflogen werden. Nach Angaben aus der Bundesregierung waren darunter etwa 140 Deutsche sowie Ortskräfte. Sie seien von einem Sicherheitsdienst zum Flughafen gebracht worden. Der "Spiegel" berichtet zudem, dass die Taliban einen Konvoi der Rettungsmission "Luftbrücke Kabul" passieren ließen. 189 Schutzbedürftige hätten so den Flughafen erreicht und seien ausgeflogen worden, darunter auch Mitarbeiter deutscher Medien. Die Bundeswehr hatte ihren Evakuierungseinsatz am Donnerstag beendet.

Berichte über Explosion in der Nähe

Mehrere Nachrichtenagenturen melden, in der Nähe des Flughafens in Kabul sei eine Explosion zu hören gewesen. Auf Fernsehbildern sei schwarzer Rauch über der Stadt zu erkennen. Ersten Berichten zufolge soll eine Rakete in ein Haus eingeschlagen sein. US-Präsident Biden ist derzeit auf dem Weg zum Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware, um den Militärangehörigen, die bei dem Selbstmordanschlag in Kabul am Donnerstag getötet wurden, die letzte Ehre zu erweisen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.