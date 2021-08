Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge aus der afghanischen Hauptstadt Kabul fortgesetzt. Vier Transportflugzeuge brachten insgesamt heute 240 Menschen außer Landes. Zwei Spezialhubschrauber der Luftwaffe sind inzwischen in Kabul einsatzbereit, um Menschen aus dem Stadtgebiet direkt zu den Evakuierungsflugzeugen zu bringen. Bei ihrer Rettungsaktion ist die Bundeswehr zunehmend einer gefährlichen Sicherheitslage am Flughafen Kabul ausgesetzt.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, sprach von einer "schwierigen" und "dynamischen" Situation insbesondere vor den Toren des Flughafens. Deshalb würden auch immer wieder die Gates geschlossen. Tausende Frauen, Kinder und Männer harren bei Temperaturen von mehr als 30 Grad rund um das Gelände aus.

Drohungen des IS

Die USA erwägen inzwischen, andere Orte als den Kabuler Flughafen zu nutzen, um Gerettete außer Landes zu bringen. Hintergrund sind nach Informationen der Nachrichtenagentur AP Anschlagsdrohungen der Terrormiliz IS. Das US-Militär warnte davor, sich schutzlos auf den Weg zum Flughafen zu machen. Dieser Warnung schloss sich inzwischen die deutsche Botschaft in Afghanistan an.



Dennoch setzten auch die USA ihre Flüge fort. Sie brachten inzwischen rund 2.300 Menschen auf den US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Ein Sprecher erklärte, es sei nicht vorgesehen, dass die Menschen den Stützpunkt verließen. Zuvor hatte der Kreis Kaiserslautern Unterstützung bei der Unterbringung der Geretteten angeboten.

EU-Kritik an den USA

Der EU-Außenbeauftragte Borrell äußerte sich unzufrieden mit dem Verhalten der US-Armee am Flughafen von Kabul. Der Nachrichtenagentur AFP sagte Borrell, die EU habe sich bei den USA über die strengen Sicherheitsvorkehrungen beschwert. Afghanische Ortskräfte der EU hätten Schwierigkeiten, zu den Flugzeugen durchzukommen.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bestätigte Gespräche mit den islamistischen Taliban. Es gehe in erster Linie darum, die Evakuierung von EU-Bürgern und Ortskräften zu erleichtern, sagte sie beim Besuch eines zentralen Erstaufnahmelagers für afghanische Ortskräfte in Spanien. Den in Gefahr geratenen Menschen in Afghanistan müssten legale und sichere Fluchtrouten ermöglicht werden, betonte von der Leyen.

Bedingung: Einhaltung der Menschenrechte

Sie stellte außerdem eine Ausweitung der humanitären Hilfe in Aussicht. Es liege in der Verantwortung der Europäischen Union, auch denjenigen zu helfen, die in Afghanistan bleiben müssten. Sollten die Taliban die Menschenrechte jedoch nicht respektieren, würden ihnen die Entwicklungsgelder in Höhe von einer Milliarde Euro verweigert werden, die für Afghanistan für die nächsten sieben Jahren vorgesehen sind, erklärte die EU-Kommissionspräsidentin. Sie unterstrich, Verhandlungen bedeuteten keineswegs eine Anerkennung der neuen Regierung.



Unterdessen ist der Taliban-Mitbegründer, Mullah Baradar, zu Gesprächen über eine Regierungsbildung in der afghanischen Hauptstadt eingetroffen. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, will er mit Islamisten und Politikern zu Beratungen zusammentreffen. Baradar wird als möglicher neuer Regierungschef gehandelt. Er leitete zuletzt das politische Büro der Taliban in Katar.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.