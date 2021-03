In Afghanistan ist erneut ein Flugzeug aus Deutschland mit 26 abgeschobenen Männern an Bord eingetroffen.

Nach Angaben der örtlichen Behörden landete die Maschine

heute früh in der Hauptstadt Kabul. Es war die 37. Aktion dieser Art seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Abschiebungen in das Krisenland sind umstritten. Trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen herrscht in dem Land ein Bürgerkrieg mit den radikal-islamischen Taliban.

10.03.2021