Bei der Evakuierungsaktion der Bundeswehr ist ein weiteres Flugzeug mit 213 Schutzbedürftigen an Bord aus Kabul im usbekischen Taschkent gelandet.

Das teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. Von dort aus werden die Menschen weiter nach Deutschland gebracht. Der Militärtransporter des Typs A400M hatte auf dem Hinflug Hilfsgüter zum Flughafen Kabul an Bord. Bislang wurden von dort aus mehr als 25.000 Menschen in Sicherheit gebracht - darunter rund 2.500 in die Bundesrepublik. Noch immer warten Tausende auf eine Möglichkeit, ausgeflogen zu werden. Nach britischen Angaben kamen in dem Gedränge vor dem Flughafen sieben Menschen ums Leben.



Die USA verpflichteten zivile Fluggesellschaften, sich an den Evakuierungen zu beteiligen. Zudem weiteten die US-Truppen die Sicherheitszone um den Flughafen in Kabul aus. Präsident Biden sagte in Washington, dadurch solle der Evakuierungseinsatz abgesichert und beschleunigt werden. Die Taliban hätten sich kooperativ gezeigt. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Sullivan hatte vor möglichen Anschlägen der ebenfalls islamistischen Terrormiliz IS in Kabul und Umgebung gewarnt. Die Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.