Weitere Ortskräfte und andere schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan sind auf dem Weg nach Deutschland.

Wie Bundesaußenminister Maas mitteilte, werden 217 Afghanen mit einer Chartermaschine in die Bundesrepublik gebracht. Das Flugzeug startete in Pakistan, wohin sie zunächst auf dem Landweg gereist waren.



Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August hatten die USA und ihre Verbündeten mehr als 120.000 Menschen über eine militärische Luftbrücke aus Afghanistan ausgeflogen. Zehntausende Ortskräfte und deren Angehörige blieben aber zurück. Maas sagte, man lasse nicht nach in dem Bemühen, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Ausreise bleibe aber mühsam und gefährlich. Vieles sei von der Zustimmung sowohl der Taliban als auch der Nachbarstaaten abhängig.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.