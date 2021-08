Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan fortgesetzt und am Abend weitere 220 Menschen in die usbekische Hauptstadt Taschkent geflogen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden damit bislang mehr als 670 Personen in Sicherheit gebracht. Fast alle Passagiere des letzten Fluges waren afghanische Staatsbürger, unter ihnen 80 Frauen. Auch andere Länder setzten ihre Evakuierungsflüge fort, darunter die USA. Deren Armee erklärte, man wolle stündlich starten und pro Tag 5.000 bis 9.000 Personen herausbringen. Die US-Armee ist inzwischen mit 4.500 Soldaten am Flughafen in Kabul im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.