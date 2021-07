Mehrere westliche Staaten haben in einem gemeinsamen Appell ein Ende der Taliban-Offensive in Afghanistan gefordert.

In dem unter anderem von Deutschland und anderen EU-Staaten sowie den USA mitgetragenen Schreiben heißt es, die Offensive habe zum Tod unschuldiger Afghanen geführt. Das militärische Vorgehen der Taliban stehe in unmittelbarem Widerspruch zu ihrer Behauptung, eine Verhandlungslösung im Afghanistan-Konflikt zu unterstützen. Eine weitere Runde der innerafghanischen Friedensverhandlungen am Wochenende war ergebnislos verlaufen.



Zuletzt hatte der oberste Taliban-Anführer Hibatullah Achundsada erklärt, trotz der andauernden Offensive seiner Miliz bevorzuge er eine politische Lösung. Parallel zum rasch fortschreitenden Abzug der US- und anderer Nato-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban in den vergangenen Monaten große Teile des Landes erobert.

19.07.2021