Die Weltgesundheitsorganisation plant eine Luftbrücke in die nordafghanische Stadt Masar-i-Sharif, um medizinische Güter ins Land zu bringen.

Erste Flüge soll es laut WHO in den kommenden zwei bis drei Tagen geben. Dabei würden pakistanische Behörden helfen. Die Hauptstadt Kabul könne aus Sicherheitsgründen nicht angeflogen worden. Der für die Region zuständige WHO-Vertreter Brennan sagte, die vorhandene medizinische Versorgung im Land reiche nur noch für ein paar Tage. Vorrang hätten Notfallmaterialien für Krankenhäuser sowie Medikamente zur Behandlung von chronischer Unterernährung bei Kindern. Brennan sprach von einem enormen und weiter steigenden Bedarf.



In Kabul sind durch die gestrigen Anschläge nach jüngsten Angaben mindestens 85 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind 13 US-Soldaten. Mindestens 150 Menschen wurden verletzt. Die Terror-Organisation IS reklamiert die Taten für sich. Die USA drohen mit Vergeltung. Zugleich setzten sie heute früh die Evakuierung fort.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.